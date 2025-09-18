85 тис. грн за відстрочку від мобілізації: що пропонував житель Харківщини
У місті Богодухів повідомили про підозру 65-річному місцевому мешканцю, який, за версією слідства, пропонував чоловікові за гроші вирішити питання з уникненням призову до армії.
Ділок запевняв клієнта, що нібито може вплинути на рішення посадових осіб постійної комісії та офіційно встановити факт догляду за матір’ю, що дало б підставу для отримання відстрочки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Насправді ж мати клієнта допомоги не потребувала. За свої послуги чоловік просив 85 тисяч гривень. Його затримали під час отримання цієї суми.
Чоловікові інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). У суді прокурор клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, за ухилення від мобілізації мешканець Харкова проведе три роки за ґратами. Відповідне рішення ухвалив суд. Під час розгляду справи харків’янин провину не визнав і пояснював, що не мобілізуватиметься з релігійних міркувань. Також він заперечував, що отримав повістку.
Читайте також: «Телевізор не дивився» – полонені з труби в Куп’янськ про війну та мотивацію
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, мобілізація, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «85 тис. грн за відстрочку від мобілізації: що пропонував житель Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2025 в 17:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Богодухів повідомили про підозру 65-річному місцевому мешканцю, який, за версією слідства, пропонував чоловікові за гроші вирішити питання з уникненням призову до армії.".