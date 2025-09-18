85 тис. грн за відстрочку від мобілізації: що пропонував житель Харківщини

У місті Богодухів повідомили про підозру 65-річному місцевому мешканцю, який, за версією слідства, пропонував чоловікові за гроші вирішити питання з уникненням призову до армії.

Ділок запевняв клієнта, що нібито може вплинути на рішення посадових осіб постійної комісії та офіційно встановити факт догляду за матір’ю, що дало б підставу для отримання відстрочки, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Насправді ж мати клієнта допомоги не потребувала. За свої послуги чоловік просив 85 тисяч гривень. Його затримали під час отримання цієї суми.

Чоловікові інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). У суді прокурор клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, за ухилення від мобілізації мешканець Харкова проведе три роки за ґратами. Відповідне рішення ухвалив суд. Під час розгляду справи харків’янин провину не визнав і пояснював, що не мобілізуватиметься з релігійних міркувань. Також він заперечував, що отримав повістку.