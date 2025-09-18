85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации: что предлагал «решала» с Харьковщины

В городе Богодухов сообщили о подозрении 65-летнему местному жителю, который, по версии следствия, предлагал мужчине за деньги решить вопрос с избежанием призыва в армию.

«Решала» уверял клиента, что якобы может повлиять на решение должностных лиц постоянно действующей комиссии и официально установить факт ухода за матерью, что дало бы основание для получения отсрочки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

На самом же деле мать клиента в помощи не нуждалась. За свои услуги мужчина просил 85 тысяч гривен. Его задержали при получении этой суммы.

Мужчине инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). В суде прокурор будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, за уклонение от мобилизации житель Харькова проведет три года за решеткой. Соответствующее решение вынес суд. В ходе рассмотрения дела харьковчанин вину не признал и объяснял, что не будет мобилизироваться по религиозным соображениям. Также он отрицал, что получал повестку.