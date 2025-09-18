Live
  • Чт 18.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 48.77

85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации: что предлагал «решала» с Харьковщины

Общество 17:38   18.09.2025
Елена Нагорная
85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации: что предлагал «решала» с Харьковщины

В городе Богодухов сообщили о подозрении 65-летнему местному жителю, который, по версии следствия, предлагал мужчине за деньги решить вопрос с избежанием призыва в армию.

«Решала» уверял клиента, что якобы может повлиять на решение должностных лиц постоянно действующей комиссии и официально установить факт ухода за матерью, что дало бы основание для получения отсрочки, сообщает Харьковская областная прокуратура.

На самом же деле мать клиента в помощи не нуждалась. За свои услуги мужчина просил 85 тысяч гривен. Его задержали при получении этой суммы.

Мужчине инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). В суде прокурор будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, за уклонение от мобилизации житель Харькова проведет три года за решеткой. Соответствующее решение вынес суд. В ходе рассмотрения дела харьковчанин вину не признал и объяснял, что не будет мобилизироваться по религиозным соображениям. Также он отрицал, что получал повестку.

Читайте также: «Телевизор не смотрел»: пленные из трубы в Купянск о войне и мотивации

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
Местные в Купянске помогают врагу? DeepState подробно о ситуации (видео)
18.09.2025, 14:32
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
Слышно взрыв: глава громады под Харьковом сообщил о сбитии БпЛА
18.09.2025, 16:04
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
16.09.2025, 21:24
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
Новости Харькова — главное 18 сентября: успехи РФ возле Купянска, взрыв
18.09.2025, 17:18
«Я многому учусь у Харьковщины» — Ким о плюсах объединения прифронтовых громад
«Я многому учусь у Харьковщины» — Ким о плюсах объединения прифронтовых громад
18.09.2025, 18:32

Новости по теме:

11:45
Трое подростков попали в больницу после ДТП в Богодухове (фото)
12:08
ДТП на Харьковщине: перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие
12:08
В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку
09:20
Враг дважды бил по спасателям на Харьковщине – ГСЧС (фото)
08:52
Ночью БпЛА атаковали учебное заведение в Богодухове: четверо пострадавших

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «85 тыс. грн за отсрочку от мобилизации: что предлагал «решала» с Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Богодухов сообщили о подозрении 65-летнему местному жителю, который, по версии следствия, предлагал мужчине за деньги решить вопрос с избежанием призыва в армию.".