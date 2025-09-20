Новини Харкова — головне 20 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога на Харківщині безперервно тривала десять годин поспіль
Тривогу у Харкові та області оголосили напередодні о 20:56 – на сході області з’явилися ворожі БпЛА.
Незабаром додалася й загроза балістики.
Безпілотники продовжили кружляти над регіоном і після опівночі. Тоді як росіяни почали пускати крилаті ракети, швидкісні цілі, які атакувати різні міста України. Прямої загрози для Харкова та області, за даними Повітряних сил України, не було.
Відбій тривоги дали лише вранці о 06:57. Таким чином, тривога на Харківщині тривала безперервно десять годин.
