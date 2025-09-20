Новости Харькова — главное 20 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога в Харьковской области беспрерывно длилась десять часов подряд

Тревогу в Харькове и области объявили накануне в 20:56 – на востоке области появились вражеские БпЛА.

Вскоре добавилась и угроза баллистики.

Беспилотники продолжили кружить над регионом и после полуночи. Тогда как россияне начали пускать крылатые ракеты, скоростные цели атаковали разные города Украины. Прямой угрозы для Харькова и области, по данным Воздушных сил Украины, не было.

Отбой тревоги дали лишь утром, в 06:57. Таким образом, тревога на Харьковщине длилась беспрерывно десять часов.