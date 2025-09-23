На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами

ХОВА у Дергачівській громаді реалізувала проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні».

ХОВА спільно з благодійним фондом CodeIT4Life Ukraine реалізувала у Дергачівській громаді проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні», спрямований на допомогу дітям 4–8 років із затримкою мовленнєвого розвитку.

Протягом шести місяців логопеди й психологи провели у громаді 384 групових та індивідуальних занять і 156 зустрічей, у яких взяли участь 168 дітей. У межах проєкту також організовано заняття для батьків, спрямовані на розвиток мовлення у дітей в домашніх умовах і покращення їх емоційного стану.

«Завдяки співпраці з Харківською ОВА та органами місцевого самоврядування нам вдалося реалізувати комплексний підхід, який допомагає дітям не лише коригувати мовлення, а й почуватися впевненіше», – зазначила заступниця керівника благодійного фонду CodeIT4Life Ukraine Євгенія Семеняк.