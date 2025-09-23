Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами

Суспільство 19:16   23.09.2025
Оксана Якушко
На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами

ХОВА у Дергачівській громаді реалізувала проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні».

ХОВА спільно з благодійним фондом CodeIT4Life Ukraine реалізувала у Дергачівській громаді проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні», спрямований на допомогу дітям 4–8 років із затримкою мовленнєвого розвитку.

Протягом шести місяців логопеди й психологи провели у громаді 384 групових та індивідуальних занять і 156 зустрічей, у яких взяли участь 168 дітей. У межах проєкту також організовано заняття для батьків, спрямовані на розвиток мовлення у дітей в домашніх умовах і покращення їх емоційного стану.

«Завдяки співпраці з Харківською ОВА та органами місцевого самоврядування нам вдалося реалізувати комплексний підхід, який допомагає дітям не лише коригувати мовлення, а й почуватися впевненіше», – зазначила заступниця керівника благодійного фонду CodeIT4Life Ukraine Євгенія Семеняк.

Читайте також: Перші заморозки йдуть на Харківщину: синоптики назвали дату

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Останній теплий день. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
Останній теплий день. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області
23.09.2025, 20:39
На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами
На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами
23.09.2025, 19:16
Чому бізнес повертається до Харкова – інтерв’ю президента АПР Чумака
Чому бізнес повертається до Харкова – інтерв’ю президента АПР Чумака
23.09.2025, 19:19
Чоловік регулярно гамселив дружину у Харкові – йому світить строк
Чоловік регулярно гамселив дружину у Харкові – йому світить строк
23.09.2025, 19:01
Двоє людей постраждали через обстріли росіян з РСЗВ по селу на Харківщині
Двоє людей постраждали через обстріли росіян з РСЗВ по селу на Харківщині
23.09.2025, 18:22
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
Що відомо про евакуацію з Борової та чому людей просять виїжджати – ХОВА
23.09.2025, 09:56

Новини за темою:

16.09.2025
Звернулися до Зеленського: у спецшколі Харкова заявили, що їх хочуть знищити
10.09.2025
«Будемо розбиратися з батьками»: стан пораненої дитини в Куп’янську ще важкий
08.09.2025
Двоє дітей у важкому стані внаслідок вибуху гранати на Харківщині
01.09.2025
«Пакет школяра»: хто має право на виплату в 5 тис. грн, пояснили в ХОВА
31.08.2025
Діти застрягли у вентиляційній шахті: в Харкові ДСНС рятувала бранців 📹

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На Харківщині підтримують дітей з особливими освітніми потребами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 19:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА у Дергачівській громаді реалізувала проєкт «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні».".