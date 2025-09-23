Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

На Харьковщине поддерживают детей с особыми образовательными потребностями

Общество 19:16   23.09.2025
Оксана Якушко
На Харьковщине поддерживают детей с особыми образовательными потребностями Фото: ХОВА

ХОВА в Дергачевской громаде реализовала проект «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине».

Проект «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине», направленный на помощь детям 4–8 лет с задержкой речевого развития, ХОВА провела совместно с благотворительным фондом CodeIT4Life Ukraine.

В течение шести месяцев логопеды и психологи провели в громаде 384 групповых и индивидуальных занятий и 156 встреч, в которых приняло участие 168 детей. В рамках проекта также организованы занятия для родителей, направленные на развитие речи у детей в домашних условиях и улучшение их эмоционального состояния.

«Благодаря сотрудничеству с ХОВА и органами местного самоуправления нам удалось реализовать комплексный подход, который помогает детям не только корректировать вещание, но и чувствовать себя увереннее», – отметила заместитель руководителя благотворительного фонда CodeIT4Life Ukraine Евгения Семеняк.

Читайте также: Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
Первые заморозки идут на Харьковщину: синоптики назвали дату
22.09.2025, 15:18
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
Новости Харькова — главное 23 сентября: ситуация на фронте, горят леса
23.09.2025, 17:38
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
Почему бизнес возвращается в Харьков — интервью президента АЧР Чумака
23.09.2025, 19:19
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
23.09.2025, 14:17
«Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр
«Не первое нападение гомофобных группировок»: в Харькове обрисовали ЛГБТ-центр
23.09.2025, 16:43
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
Последний тёплый день. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
23.09.2025, 20:39

Новости по теме:

16.09.2025
Обратились к Зеленскому: в спецшколе Харькова заявили, что их хотят уничтожить
10.09.2025
Состояние раненой девочки в Купянске еще тяжелое, что грозит родителям — ХОВА
08.09.2025
Двое детей в тяжелом состоянии в результате взрыва гранаты на Харьковщине
01.09.2025
«Пакет школьника»: кто имеет право на выплату в 5 тыс. грн, объяснили в ХОВА
31.08.2025
Дети застряли в вентиляционной шахте: в Харькове ГСЧС спасала пленников 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «На Харьковщине поддерживают детей с особыми образовательными потребностями»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2025 в 19:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА в Дергачевской громаде реализовала проект «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине».".