На Харьковщине поддерживают детей с особыми образовательными потребностями
ХОВА в Дергачевской громаде реализовала проект «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине».
Проект «Защита и психическое здоровье детей уязвимых категорий в Украине», направленный на помощь детям 4–8 лет с задержкой речевого развития, ХОВА провела совместно с благотворительным фондом CodeIT4Life Ukraine.
В течение шести месяцев логопеды и психологи провели в громаде 384 групповых и индивидуальных занятий и 156 встреч, в которых приняло участие 168 детей. В рамках проекта также организованы занятия для родителей, направленные на развитие речи у детей в домашних условиях и улучшение их эмоционального состояния.
«Благодаря сотрудничеству с ХОВА и органами местного самоуправления нам удалось реализовать комплексный подход, который помогает детям не только корректировать вещание, но и чувствовать себя увереннее», – отметила заместитель руководителя благотворительного фонда CodeIT4Life Ukraine Евгения Семеняк.
23 сентября 2025 в 19:16
