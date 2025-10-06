У Харкові знищені дві підстанції, поранено голову громади – підсумки 6 жовтня
Стало відомо, що протягом останніх днів російські військові знищили у Харкові дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Начальника Борівської селищної військової адміністрації поранено FPV-дроном. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 6 жовтня.
Масованого удару БпЛА по енергетиці Харкова завдала російська армія увечері 5 жовтня
За даними міського ситуаційного центру, по Новобаварському вдарили 15 БпЛА типу «Герань-2». На місці виникла потужна пожежа, пошкоджені понад 40 приватних будинків. Поранення отримав чоловік 63 років. Ще у трьох – чоловіка та двох жінок – гостра реакція на стрес. По Шевченківському району, за даними облпрокуратури, влучив БпЛА типу «Ланцет». Їм цілили по території цивільного підприємства. Головною ж метою атаки ворога стали трансформаторні підстанції. За словами мера Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили два такі об’єкти, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго. З вечора світло зникло в частині Харкова та найближчого передмістя. Станом на ранок селище Високий заживили, без електрики лишалося понад 20 тисяч абонентів. Вже в середині дня Терехов повідомив: без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Мер зазначив, що можливості міста, ресурси обленерго та потужності загальної енергосистеми країни обмежені. Тому він спрогнозував: зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.
У російському Бєлгороді було гучно і зникло світло
У Бєлгороді «стало темнувато». Так визначив ситуацію начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Напередодні ввечері місцеві телеграм-канали інформували про вибухи в місті та зникнення світла після них. Сьогодні вдень знову було «гучно». Андрій Коваленко прокоментував: «Росіяни не зрозуміли поки наслідки своїх ударів та знову вирішили обстріляти Чернігів і Суми… І Бєлгород знову опинився без світла». Бєлгородський губернатор Гладков 6 жовтня за результатами засідання уряду області повідомив, що без електрики все ще залишається значна кількість жителів у семи муніципалітетах, у тому числі – самому Бєлгороді. Для ліквідації наслідків, за його оцінками, знадобиться ще близько доби. У Центрі протидії дезінформації тим часом підкреслили: «Росіяни сидять без світла й отримують удари по енергетиці У ВІДПОВІДЬ на постійні удари» їхньої армії по українській енергетиці.
Начальника Борівської селищної військової адміністрації поранив FPV-дрон
Поранений начальник військової адміністрації Борової Олександр Тертишний. Постраждали ще двоє співробітників селищної ради. Мікроавтобус, яким вони їхали територією громади, двічі атакували FPV-дрони зранку 6 жовтня. Пресслужба громади повідомила: перша атака сталася поблизу пожежно-рятувальної частини в Боровій. Дрон погнався за автівкою, але прямого влучання вдалося уникнути. Проте вже за двадцять хвилин інший FPV поцілив у заднє колесо буса. У Тертишного та його колег поранення, забої та акубаротравми. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 23:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 6 жовтня.".