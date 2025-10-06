У Харкові знищені дві підстанції, поранено голову громади – підсумки 6 жовтня

Стало відомо, що протягом останніх днів російські військові знищили у Харкові дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Начальника Борівської селищної військової адміністрації поранено FPV-дроном. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 6 жовтня.

За даними міського ситуаційного центру, по Новобаварському вдарили 15 БпЛА типу «Герань-2». На місці виникла потужна пожежа, пошкоджені понад 40 приватних будинків. Поранення отримав чоловік 63 років. Ще у трьох – чоловіка та двох жінок – гостра реакція на стрес. По Шевченківському району, за даними облпрокуратури, влучив БпЛА типу «Ланцет». Їм цілили по території цивільного підприємства. Головною ж метою атаки ворога стали трансформаторні підстанції. За словами мера Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили два такі об’єкти, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго. З вечора світло зникло в частині Харкова та найближчого передмістя. Станом на ранок селище Високий заживили, без електрики лишалося понад 20 тисяч абонентів. Вже в середині дня Терехов повідомив: без світла близько 3,5 тисячі абонентів. Мер зазначив, що можливості міста, ресурси обленерго та потужності загальної енергосистеми країни обмежені. Тому він спрогнозував: зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни.



У Бєлгороді «стало темнувато». Так визначив ситуацію начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Напередодні ввечері місцеві телеграм-канали інформували про вибухи в місті та зникнення світла після них. Сьогодні вдень знову було «гучно». Андрій Коваленко прокоментував: «Росіяни не зрозуміли поки наслідки своїх ударів та знову вирішили обстріляти Чернігів і Суми… І Бєлгород знову опинився без світла». Бєлгородський губернатор Гладков 6 жовтня за результатами засідання уряду області повідомив, що без електрики все ще залишається значна кількість жителів у семи муніципалітетах, у тому числі – самому Бєлгороді. Для ліквідації наслідків, за його оцінками, знадобиться ще близько доби. У Центрі протидії дезінформації тим часом підкреслили: «Росіяни сидять без світла й отримують удари по енергетиці У ВІДПОВІДЬ на постійні удари» їхньої армії по українській енергетиці.

Поранений начальник військової адміністрації Борової Олександр Тертишний. Постраждали ще двоє співробітників селищної ради. Мікроавтобус, яким вони їхали територією громади, двічі атакували FPV-дрони зранку 6 жовтня. Пресслужба громади повідомила: перша атака сталася поблизу пожежно-рятувальної частини в Боровій. Дрон погнався за автівкою, але прямого влучання вдалося уникнути. Проте вже за двадцять хвилин інший FPV поцілив у заднє колесо буса. У Тертишного та його колег поранення, забої та акубаротравми. Їхній стан медики оцінюють як задовільний.