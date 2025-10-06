В Харькове уничтожены две подстанции, ранен глава громады — итоги 6 октября

Стало известно, что в течение последних дней российские военные уничтожили в Харькове две трансформаторные подстанции, которые питали город. Начальник Боровской поселковой военной администрации ранен FPV-дроном. МГ «Объектив» напоминает главные новости 6 октября.

По данным городского ситуационного центра, по Новобаварскому ударили 15 БпЛА типа «Герань-2». На месте возник мощный пожар, повреждены более 40 частных домов. Ранение получил мужчина 63 лет. Еще у троих – мужчины и двух женщин – острая реакция на стресс. По Шевченковскому району, по данным облпрокуратуры, ударил БпЛА типа «Ланцет». Им целились по территории гражданского предприятия. Главной же целью атаки врага стали трансформаторные подстанции. По словам мэра Игоря Терехова, за последние дни россияне уничтожили два таких объекта, которые питали город. Это он назвал серьезным ударом по мощностям Харьковоблэнерго. С вечера свет исчез в части Харькова и ближайшего пригорода. По состоянию на утро поселок Высокий запитали, без электричества оставалось более 20 тысяч абонентов. Уже в середине дня Терехов сообщил: без света около 3,5 тысячи абонентов. Мэр отметил, что возможности города, ресурсы облэнерго и мощности общей энергосистемы страны ограничены. Поэтому он спрогнозировал: зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны.

В Белгороде «стало темновато». Так определил ситуацию начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Накануне вечером местные Telegram-каналы информировали о взрывах в городе и исчезновении света после них. Сегодня днем снова было «громко». Андрей Коваленко прокомментировал: «Россияне пока не поняли последствия своих ударов и снова решили обстрелять Чернигов и Сумы… И Белгород снова оказался без света». Белгородский губернатор Гладков 6 октября по результатам заседания правительства области сообщил, что без электричества все еще остается значительное количество жителей в семи муниципалитетах, в том числе – в самом Белгороде. Для ликвидации последствий, по его оценкам, понадобится еще около суток. В Центре противодействия дезинформации тем временем подчеркнули: «Россияне сидят без света и получают удары по энергетике В ОТВЕТ на постоянные удары их армии по украинской энергетике».

Ранен начальник военной администрации Боровой Александр Тертишный. Пострадали еще двое сотрудников поселкового совета. Микроавтобус, на котором они ехали по территории громады, дважды атаковали FPV-дроны утром 6 октября. Пресс-служба ТГ сообщила: первая атака была вблизи пожарно-спасательной части в Боровой. Дрон погнался за автомобилем, но прямого попадания удалось избежать. Однако уже через двадцать минут другой FPV влетел в заднее колесо автобуса. У Тертишного и его коллег ранения, ушибы и акубаротравмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.