Удари, заступники Терехова і Горбунова-Рубан на пенсії – підсумки 16 жовтня

Пів доби по Харківщині летіли російські ракети та «шахеди». У мера Харкова Ігоря Терехова – троє нових заступників. Російський БпЛА «Молния» вдень впав поблизу багатоповерхівки в Київському районі Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 жовтня.

<br />

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: атака розпочалася близько 23:00 15 жовтня, а останній у цій серії «приліт» був об 11:00 16 жовтня. Тільки за ніч для ударів по Харківщині ворог застосував 12 ракет і 56 «шахедів». Цілили по об’єктах енергетики, а також – газонафтовій інфраструктурі. «Прильоти» були в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. На Лозівщині протягом ранку двічі ставалися знеструмлення. Вперше о 7:30 більш як 7 тисяч абонентів залишилися без електрики після удару кількома ракетами та БпЛА по енергетичному об’єкту. Наступна атака була об 11:00 – і тільки-но підключене світло знову зникло. Також кількасот абонентів у регіоні без газу, зокрема, жителі Циркунів. Синєгубов підкреслив: ворог неодноразово застосував тактику подвійного удару – цілили по об’єктах, де вже працювали співробітники ДСНС та інших служб. Рятувальники повідомили про чотирьох постраждалих унаслідок цих атак. Енергетики вже підключили знеструмлених жителів Лозівщини. Але загалом по області тривають відключення через те, що Укренерго періодично застосовує аварійні графіки.

Депутати Харківської міської ради сьогодні підтримали призначення на посади Івана Кузнєцова, Романа Шабали та Неллі Цибульник. Цибульник донедавна очолювала адміністрацію Холодногірського району. Вона – донька очільниці іншої районної адміністрації – Тетяни Цибульник. У команді заступників Терехова Неллі відповідатиме за охорону здоров’я та соцзахист. Протягом останніх 15 років віцемеркою з цих питань була Світлана Горбунова-Рубан. Сьогодні в міській раді повідомили, що досвідчена чиновниця вийшла на пенсію. Іван Кузнєцов тепер відповідатиме за забезпечення життєдіяльності міста. До підвищення він працював у мерії, очолюючи профільний департамент. Кузнєцов є ветераном російсько-української війни. Посада, яку він обійняв, лишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Руденка. Його зараз судять за підозрою в розкраданні коштів на фортифікаціях у Харківській області. Нарешті Роман Шабала куруватиме роботу міського департаменту економіки та комунального майна. Він працював на цій посаді в статусі виконувача обов’язків із моменту смерті в липні свого попередника – Михайла Фатєєва.

Безпілотник не здетонував. Тож обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також немає руйнацій і пошкодження будівель.

МГ «Об’єктив» також повідомляла сьогодні про наступне:

Будувати захист для підстанцій на Харківщині зібралися в розпал атак РФ – ХАЦ

Кращі вакансії тижня: на Харківщині є робота із зарплатою до 55 тисяч

Усі громади Харківщини приєдналися до очолюваної Тереховим асоціації