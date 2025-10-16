Удары, замы Терехова и Горбунова-Рубан на пенсии — итоги 16 октября
Полсуток по Харьковской области летели российские ракеты и «Шахеды». У мэра Харькова Игоря Терехова – трое новых заместителей. Российский БпЛА «Молния» днем упал вблизи многоэтажки в Киевском районе Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 октября.
Полсуток по Харьковской области летели российские ракеты и «Шахеды»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: атака началась около 23:00 15 октября, а последний в этой серии «прилет» был в 11:00 16 октября. Только за ночь для ударов по Харьковской области враг применил 12 ракет и 56 «Шахедов». Целились по объектам энергетики, а также – газонефтяной инфраструктуре. «Прилеты» были в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах. В Лозовском районе в течение утра дважды происходили отключения электроэнергии. Впервые в 7:30 более 7 тысяч абонентов остались без электричества после удара несколькими ракетами и БпЛА по энергетическому объекту. Следующая атака была в 11:00 – и только что подключенный свет снова исчез. Также несколько сотен абонентов в регионе остались без газа, в частности, жители Циркунов. Синегубов подчеркнул: враг неоднократно применял тактику двойного удара – целились по объектам, где уже работали сотрудники ГСЧС и других служб. Спасатели сообщили о четырех пострадавших в результате этих атак. Энергетики уже подключили обесточенных жителей Лозовщины. Но в целом по области продолжаются отключения из-за того, что Укрэнерго периодически применяет аварийные графики.
У мэра Харькова Игоря Терехова – трое новых заместителей
Депутаты Харьковского городского совета сегодня поддержали назначение на должности Ивана Кузнецова, Романа Шабалы и Нелли Цибульник. Цибульник до недавнего времени возглавляла администрацию Холодногорского района. Она – дочь главы другой районной администрации – Татьяны Цибульник. В команде заместителей Терехова Нелли будет отвечать за здравоохранение и соцзащиту. В течение последних 15 лет вице-мэром по этим вопросам была Светлана Горбунова-Рубан. Сегодня в городском совете сообщили, что опытная чиновница вышла на пенсию. Иван Кузнецов теперь будет отвечать за обеспечение жизнедеятельности города. До повышения он работал в мэрии, возглавляя профильный департамент. Кузнецов является ветераном российско-украинской войны. Должность, которую он занял, оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Руденко. Его сейчас судят по подозрению в хищении средств на фортификационных сооружениях в Харьковской области. Наконец, Роман Шабала будет курировать работу городского департамента экономики и коммунального имущества. Он работал на этой должности в статусе исполняющего обязанности с момента смерти в июле своего предшественника — Михаила Фатеева.
Российский БпЛА «Молния» днем упал вблизи многоэтажки в Киевском районе Харькова
Беспилотник не взорвался. Поэтому обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также нет разрушений и повреждений зданий.
МГ «Объектив» также сообщала сегодня о следующем:
Строить защиту для подстанций на Харьковщине собрались в разгар атак РФ — ХАЦ
Лучшие вакансии недели: на Харьковщине есть работа с зарплатой до 55 тысяч
Все громады Харьковщины присоединились к возглавляемой Тереховым ассоциации
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: главные новости, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удары, замы Терехова и Горбунова-Рубан на пенсии — итоги 16 октября», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 16 октября 2025 в 23:00;