Удары, замы Терехова и Горбунова-Рубан на пенсии — итоги 16 октября

Полсуток по Харьковской области летели российские ракеты и «Шахеды». У мэра Харькова Игоря Терехова – трое новых заместителей. Российский БпЛА «Молния» днем упал вблизи многоэтажки в Киевском районе Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 октября.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: атака началась около 23:00 15 октября, а последний в этой серии «прилет» был в 11:00 16 октября. Только за ночь для ударов по Харьковской области враг применил 12 ракет и 56 «Шахедов». Целились по объектам энергетики, а также – газонефтяной инфраструктуре. «Прилеты» были в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах. В Лозовском районе в течение утра дважды происходили отключения электроэнергии. Впервые в 7:30 более 7 тысяч абонентов остались без электричества после удара несколькими ракетами и БпЛА по энергетическому объекту. Следующая атака была в 11:00 – и только что подключенный свет снова исчез. Также несколько сотен абонентов в регионе остались без газа, в частности, жители Циркунов. Синегубов подчеркнул: враг неоднократно применял тактику двойного удара – целились по объектам, где уже работали сотрудники ГСЧС и других служб. Спасатели сообщили о четырех пострадавших в результате этих атак. Энергетики уже подключили обесточенных жителей Лозовщины. Но в целом по области продолжаются отключения из-за того, что Укрэнерго периодически применяет аварийные графики.

Депутаты Харьковского городского совета сегодня поддержали назначение на должности Ивана Кузнецова, Романа Шабалы и Нелли Цибульник. Цибульник до недавнего времени возглавляла администрацию Холодногорского района. Она – дочь главы другой районной администрации – Татьяны Цибульник. В команде заместителей Терехова Нелли будет отвечать за здравоохранение и соцзащиту. В течение последних 15 лет вице-мэром по этим вопросам была Светлана Горбунова-Рубан. Сегодня в городском совете сообщили, что опытная чиновница вышла на пенсию. Иван Кузнецов теперь будет отвечать за обеспечение жизнедеятельности города. До повышения он работал в мэрии, возглавляя профильный департамент. Кузнецов является ветераном российско-украинской войны. Должность, которую он занял, оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Руденко. Его сейчас судят по подозрению в хищении средств на фортификационных сооружениях в Харьковской области. Наконец, Роман Шабала будет курировать работу городского департамента экономики и коммунального имущества. Он работал на этой должности в статусе исполняющего обязанности с момента смерти в июле своего предшественника — Михаила Фатеева.

Беспилотник не взорвался. Поэтому обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также нет разрушений и повреждений зданий.

