У Харкові викрали криптошейха, чи чатують FPV на окружній – підсумки 17 жовтня

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують вздовж окружної Харкова. У центрі Харкова викрили криптошейха. Й також у місті почали опалювати пологові будинки. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 жовтня.

<br />

Російські FPV чатують у засідках вздовж окружної на півночі від Харкова. Таке анонімне повідомлення протягом доби шириться соцмережами. Разом із відповідними мапами його «підкидає» харків’янам фейсбук, а також тиражують телеграм-канали. Чи реальна ця небезпека? Ситуацію прокоментував Олександр Гололобов – голова Малоданилівської громади. Вона знаходиться біля окружної – саме на тій ділянці, яку невідомі автори позначили як небезпечну. Гололобов наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине.

Про зухвалий напад повідомили в поліції. Чоловіки у військовій формі та балаклавах видавали себе за представників ТЦК. Свою жертву, 32-річного харків’янина, нападники спіймали біля пункту обміну валют. А далі силоміць «бусифікували» – посадили до характерного мікроавтобусу «Мерседес». Уже в салоні його зв’язали пластиковими стяжками, а далі возили по місту й області, били та погрожували зброєю. За даними слідства, він віддав понад 14 тисяч євро готівкою та переказав на криптогаманці нападників ще понад 83 тисячі доларів. Після цього чоловіка просто висадили в районі Безлюдівки. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов відзначив: нападники мали спеціальні знання та кримінальне минуле. А постраждалий займався криптовалютою. При цьому оперував не лише власними грошима, а й фінансами інших людей. Саме це й привернуло увагу зловмисників. Щоб їх затримати, залучили спецпідрозділ КОРД. Уже наступного дня поліціянти вирахували підозрюваних, адже їх зафіксували численні камери спостереження. Трьох ймовірних нападників затримали. Один із них – чинний військовослужбовець. Зараз фігуранти в СІЗО, а поліція встановлює, хто ще міг бути причетним до викрадення.

Про це повідомила речниця міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва. Також вона відзначила, що комфортну температуру постійно підтримують у підземних школах міста. Там встановлена система вентиляції та кондиціонування. Про терміни підключення опалення в оселях харків’ян у мерії поки що не інформують. У ХОВА та міськраді лише нагадали про умови для цього: три доби поспіль температура має не перевищувати 8 градусів тепла.

Також МГ “Об’єктив” сьогодні повідомляла наступне:

