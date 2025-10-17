В Харькове похитили криптошейха, дежурят ли FPV на окружной — итоги 17 октября

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что российские FPV дежурят вдоль окружной Харькова. В центре Харькова разоблачили «криптошейха». Также в городе начали отапливать роддомы. МГ «Объектив» напоминает главные новости 17 октября.

Российские FPV ожидают в засадах вдоль окружной на севере от Харькова. Такое анонимное сообщение в течение суток распространяется в соцсетях. Вместе с соответствующими картами его «подбрасывает» харьковчанам Facebook, а также тиражируют Telegram-каналы. Реальна ли эта опасность? Ситуацию прокомментировал Александр Гололобов — глава Малоданиловской громады. Она находится возле окружной — именно на том участке, который неизвестные авторы обозначили как опасный. Гололобов подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.

О дерзком нападении сообщили в полиции. Мужчины в военной форме и балаклавах выдавали себя за представителей ТЦК. Свою жертву, 32-летнего харьковчанина, нападавшие поймали возле пункта обмена валют. А дальше силой «бусифицировали» — посадили в характерный микроавтобус «Мерседес». Уже в салоне его связали пластиковыми стяжками, а дальше возили по городу и области, били и угрожали оружием. По данным следствия, он отдал более 14 тысяч евро наличными и перевел на криптокошельки нападавших еще более 83 тысяч долларов. После этого мужчину просто высадили в районе Безлюдовки. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил: нападавшие имели специальные знания и криминальное прошлое. А пострадавший занимался криптовалютой. При этом оперировал не только собственными деньгами, но и финансами других людей. Именно это и привлекло внимание злоумышленников. Чтобы их задержать, привлекли спецподразделение КОРД. Уже на следующий день полицейские вычислили подозреваемых, ведь их зафиксировали многочисленные камеры наблюдения. Трое вероятных нападавших были задержаны. Один из них – действующий военнослужащий. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО, а полиция устанавливает, кто еще мог быть причастен к похищению.

Об этом сообщила пресс-секретарь городского головы Харькова Марьям Сатуева. Также она отметила, что комфортную температуру постоянно поддерживают в подземных школах города. Там установлена система вентиляции и кондиционирования. О сроках подключения отопления в домах харьковчан в мэрии пока не информируют. В ХОВА и горсовете лишь напомнили об условиях для этого: три суток подряд температура не должна превышать 8 градусов тепла.

Также МГ «Объектив» сегодня сообщала следующее:

