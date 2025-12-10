Чотири роки просидів на ланцюгу в закритому сараї собака під Харковом (фото)
Більшу частину свого життя – чотири роки – шестирічна середньоазійська вівчарка Багіра провела на ланцюгу у зачиненому сараї, без вигулу та у власних екскрементах.
Хазяїн Багіри у 2022 році втік до Росії, і покинута тварина вижила завдяки сусідам, які підгодовували її, як могли, розповідають у КП «Центр поводження з тваринами».
До комунального притулку з повідомленням про Багіру, яка утримується в жахливих умовах, звернувся депутат Мереф’янської міськради.
«Ми забрали бідну собаку до нашого притулку, щоб, нарешті, дати їй шанс на нормальне життя. Зараз Багіра не контактна та агресивна до усіх, хто наближається до неї, адже чотири роки просиділа зовсім одна в темряві, без контакту з людиною. Ми робимо все можливе, аби поступово повернути їй довіру та відчуття, що поруч є ті, хто більше не зрадить, а також надаємо всю необхідну ветеринарну допомогу для її здоров’я та відновлення», — йдеться у публікації.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці передали до суду справу чоловіка, який, за даними слідства, у липні вбив бездомного собаку у селищі Докучаєвське. Фігурант підійшов до тварини й вистрілив у неї з рушниці. Собака загинув на місці.
