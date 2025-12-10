Четыре года просидела на цепи в закрытом сарае собака под Харьковом (фото)
Большую часть своей жизни — четыре года — шестилетняя среднеазиатская овчарка Багира провела на цепи в закрытом сарае, без выгула и в собственных экскрементах.
Хозяин Багиры в 2022 году сбежал в Россию, и брошенное животное выжило благодаря соседям, которые подкармливали его, как могли, рассказывают в КП «Центр обращения с животными».
В коммунальный приют с сообщением о Багире, которая содержится в ужасных условиях, обратился депутат Мерефянского горсовета.
«Мы забрали бедную собаку в наш приют, чтобы, наконец, дать ей шанс на нормальную жизнь. Сейчас Багира не контактна и агрессивна ко всем, кто приближается к ней, ведь четыре года просидела совсем одна в темноте, без контакта с человеком. Мы делаем все возможное, чтобы постепенно вернуть ей доверие и ощущение, что рядом есть те, кто больше не предаст, а также оказываем всю необходимую ветеринарную помощь», — говорится в публикации.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», правоохранители передали в суд дело мужчины, который, по данным следствия, в июле убил бездомную собаку в поселке Докучаевское. Фигурант подошел к животному и выстрелил в него из ружья. Собака погибла на месте.
