Харків визначився зі святкуванням Нового року, перший сніг: підсумки 10 грудня

Мерія опублікувала розклад різдвяних і новорічних заходів у метро Харкова. Святкова ілюмінація під загрозою через економію електрики. Цивільних із Куп’янська евакуювали під контролем дрона. На набережній у Харкові буде нова пішохідна зона. Перший снігопад зими на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 10 грудня.

Розклад заходів опублікувала міськрада. Концерти та вистави заплановані на чотирьох станціях метро. Головними локаціями будуть «Університет», де знаходиться головна міська ялинка, та «Історичний музей» – уже традиційна резиденція святого Миколая. Також задіють вестибюлі «Наукової» та станцію «Ярослава Мудрого». Стартували святкові заходи сьогодні – програмою «Щедрик» від національного оперного театру на «Історичному музеї». Святий Миколай розпочне приймати відвідувачів на цій само станції 25 грудня. Він працюватиме до 5 січня з 16:00 по 18:00. Різні заходи триватимуть аж до кінця січня.

<br />

Святкові композиції вже встановили в головних парках міста, на площах і станціях метро. Комунальники прикрашають локації в різних районах. Мер Ігор Терехов запевнив, що з бюджету грошей на святкові декорації не витрачали. Їх спонсорує соціально відповідальний бізнес. Водночас Кабмін доручив місцевому самоврядуванню та ОВА скоротити споживання електроенергії, в том числі – за рахунок ілюмінації. Прем’єрка Юлія Свириденко наголосила: наразі не в пріоритеті додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди та вулична реклама в центрах міст.

Як повідомили в Нацполіції Харківщини, для цього провели цілу спецоперацію з кількох етапів. Один із ключових відбувався під контролем дрона. З повітря коригували маршрут пересування людей. Так цивільні вийшли до визначеної точки, де їх забрав бронеавтомобіль.

Це підтвердив мер Ігор Терехов під час зустрічі з представниками учнівського самоврядування. Для прогулянок облаштовують частину Лопанської набережної. Наразі роботи там ще тривають.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури запевнили: ситуація на дорогах – під контролем. У ніч проти середи в регіоні працювали понад 70 одиниць спецтехніки. У мерії прозвітували, що залучили до робіт близько 2 тисяч працівників і понад 300 одиниць спецтехніки. На найближчу добу синоптики значних опадів не передбачають. Але завтра на Харківщині буде туман, тож водіям слід залишаться пильними.

