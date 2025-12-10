Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
Мэрия опубликовала расписание рождественских и новогодних мероприятий в метро Харькова. Праздничная иллюминация под угрозой из-за экономии электричества. Гражданских из Купянска эвакуировали под контролем дрона. На набережной в Харькове будет новая пешеходная зона. Первый снегопад зимы в Харьковской области. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 декабря.
Харьков определился с празднованием Нового года
Расписание мероприятий опубликовал горсовет. Концерты и представления запланированы на четырех станциях метро. Главными локациями будут «Университет», где находится главная городская елка, и «Исторический музей» — уже традиционная резиденция святого Николая. Также задействуют вестибюли «Научной» и станцию «Ярослава Мудрого». Стартовали праздничные мероприятия сегодня – программой «Щедрик» от национального оперного театра на «Историческом музее». Святой Николай начнет принимать посетителей на этой же станции 25 декабря. Он будет работать до 5 января с 16:00 до 18:00. Различные мероприятия продлятся до конца января.
Харьков продолжают украшать к Рождеству и Новому году
Праздничные композиции уже установили в главных парках города, на площадях и станциях метро. Коммунальщики украшают локации в разных районах. Мэр Игорь Терехов заверил, что из бюджета деньги на праздничные декорации не тратили. Их спонсирует социально ответственный бизнес. В то же время Кабмин поручил местному самоуправлению и ОВА сократить потребление электроэнергии, в том числе – за счет иллюминации. Премьер Юлия Свириденко подчеркнула: сейчас не в приоритете дополнительное освещение зданий и улиц, парков, декоративные гирлянды и уличная реклама в центрах городов.
Из Купянска удалось эвакуировать еще четырех жителей
Как сообщили в Нацполиции Харьковщины, для этого провели целую спецоперацию из нескольких этапов. Один из ключевых проходил под контролем дрона. С воздуха корректировали маршрут передвижения людей. Так гражданские вышли к определенной точке, где их забрал бронеавтомобиль.
В Харькове в ближайшие недели откроют новую пешеходную зону
Это подтвердил мэр Игорь Терехов во время встречи с представителями ученического самоуправления. Для прогулок обустраивают часть Лопанской набережной. Сейчас работы там еще продолжаются.
На Харьковщине прошел снегопад
В Службе восстановления и развития инфраструктуры заверили: ситуация на дорогах – под контролем. В ночь на среду в регионе работали более 70 единиц спецтехники. В мэрии сообщили, что к работам привлекли около 2 тысяч работников и более 300 единиц спецтехники. На ближайшие сутки синоптики значительных осадков не прогнозируют. Но завтра в Харьковской области будет туман, поэтому водителям следует оставаться бдительными.
