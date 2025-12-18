Останні секунди С-400 та атаки FPV по цивільних – підсумки 18 грудня

Епічне знищення російських ЗРК С-400, FPV поранили цивільних, різдвяна кутя подорожчала. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 грудня.

Прощавайте, С-400! Дві пускові установки до російських зенітно-ракетних комплексів знищили українські оборонці в Бєлгородській області. Відео ураження опублікував Генеральний штаб ЗСУ. Сама успішна атака відбулася 14 грудня – поблизу села Раєвка. Ворожу техніку успішно вполювали воїни 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс». Нагадаємо, комплекси ППО С-300 та С-400 призначені для захисту неба. Але російська армія переобладнала їх і використовує для завдання ударів по цивільних та інфраструктурі в Україні. Зокрема, Харків потерпав від ракетних ударів цих комплексів протягом перших трьох років російського вторгнення.

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки FPV-дрона по автівці в селі Піски-Радьківські. Цей населений пункт знаходиться в прифронтовій зоні – на лівому березі річки Оскіл. За даними обласної прокуратури, чоловіки 44 і 35 років поранені та перебувають у важкому стані. Їхній транспорт знищений. Ще одна атака дрона по цивільній автівці сталася в селищі Слатине на Дергачівщині. Начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко відзначив: прилетів FPV на оптоволокні. Обійшлося без постраждалих.

Сесію міської ради скликають у Харкові в п’ятницю, 19 грудня. Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов. Депутати розглядатимуть 33 питання. Головне серед них – бюджет міста на 2026 рік. Також внесуть зміни в низку програм, подовжать дію пільг і податків, розглянуть земельні питання тощо. Докладно про рішення, які ухвалять, дивіться в нашому огляді завтра.

Приготування різдвяної куті цього року обійдеться харківським господиням дорожче, ніж торік. Про це свідчить моніторинг цін від мерії. Загалом вартість набору продуктів для святкового блюда зросла на 10 – 20%. Найбільш суттєво, порівняно з минулим роком, здорожчали волоські горіхи – з 220 до 350 гривень за кілограм. Також додали в ціні мед, рис і булгур. А от мак і родзинки трошки здешевшали. Готовий набір на кутю коштуватиме від 40 до 290 гривень.

Другий день поспіль рятувальники на Харківщині визволяють із неприємностей лебедів. Вчора птаха в Чугуєві визволяли з крижаного полону. А сьогодні в ДСНС порадували порятунком іншого пернатого потерпілого. Він заплутався в рибальській сітці на ставку в селищі Солоницівка. Розплутавши птаха, його випустили на волю.

