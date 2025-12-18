Новини Харкова — головне 18 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:37

На Харківщині СОУ стримали дев’ять штурмів росіян: Генштаб на 08:00

Про бої на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямах поінформував зранку 18 грудня Генштаб ЗСУ.

Так, на півночі області росіяни штурмували позиції українських захисників шість разів у районі Одрадного. На Куп’янському напрямку зафіксували три бої біля Загризового, Піщаного та Глушківки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційних ударів, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:20

Летіли БпЛА та КАБи – причини нічних тривог на Харківщині

Вночі о 00:12 на Харківщині зафіксували російський БпЛА. Він летів у бік Лозової, уточнили в Повітряних силах ЗСУ.

О 03:10 у Харкові пролунала тривога. Вже за десять хвилин на Харківську область окупанти випустили авіабомби, повідомили українські захисники.

Окрім того, загроза застосування КАБів виникла і для сусідньої Донецької області. Інформації про вибухи та “прильоти” на Харківщині не було. Відбій тривоги дали вже о 03:30. Станом на 07:20 тривоги у регіоні немає, нових цілей не фіксують.