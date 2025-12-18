Live

Новости Харькова — главное 18 декабря: как прошла ночь

Общество 08:37   18.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 18 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:37

На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00

О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 18 декабря Генштаб ВСУ.

Так на севере области россияне штурмовали позиции украинских защитников шесть раз в районе Отрадного. На Купянском направлении зафиксировали три боя около Загрызово, Песчаного и Глушковки.є

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:20

Летели БпЛА и КАБы – причины ночных тревог на Харьковщине

Ночью в 00:12 в Харьковской области зафиксировали российский БпЛА. Он летел в сторону Лозовой, уточнили в Воздушных силах ВСУ.

В 03:10 в Харькове прозвучала тревога. Уже через десять минут на Харьковскую область оккупанты выпустили авиабомбы, сообщили украинские защитники.

Кроме того, угроза применения КАБов возникла и для соседней Донецкой области. Информации о взрывах и «прилетах» на Харьковщине не было. Отбой тревоги дали уже в 03:30. По состоянию на 07:20 тревоги в регионе нет, новых целей не фиксируют.

Читайте также: Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
