Новости Харькова — главное 18 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:37
На Харьковщине СОУ сдержали девять штурмов россиян: Генштаб на 08:00
О боях на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях проинформировал утром 18 декабря Генштаб ВСУ.
Так на севере области россияне штурмовали позиции украинских защитников шесть раз в районе Отрадного. На Купянском направлении зафиксировали три боя около Загрызово, Песчаного и Глушковки.є
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 42 авиационных удара, сбросив 136 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4855 дронов-камикадзе и осуществили 3869 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
07:20
Летели БпЛА и КАБы – причины ночных тревог на Харьковщине
Ночью в 00:12 в Харьковской области зафиксировали российский БпЛА. Он летел в сторону Лозовой, уточнили в Воздушных силах ВСУ.
В 03:10 в Харькове прозвучала тревога. Уже через десять минут на Харьковскую область оккупанты выпустили авиабомбы, сообщили украинские защитники.
Кроме того, угроза применения КАБов возникла и для соседней Донецкой области. Информации о взрывах и «прилетах» на Харьковщине не было. Отбой тревоги дали уже в 03:30. По состоянию на 07:20 тревоги в регионе нет, новых целей не фиксируют.
Читайте также: Сегодня 18 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 18 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 08:37;