Последние секунды С-400 и атаки FPV по гражданским – итоги 18 декабря

Эпическое уничтожение российских ЗРК С-400, FPV ранили гражданских, рождественская кутья подорожала. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 декабря.

<br />

Прощайте, С-400! Две пусковые установки российского зенитно-ракетного комплекса уничтожили украинские защитники в Белгородской области. Видео поражения опубликовал Генеральный штаб ВСУ. Успешная атака произошла 14 декабря – возле села Раевка. Вражескую технику успешно подстрелили воины 15 отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес». Напомним, комплексы ПВО С-300 и С-400 предназначены для защиты неба. Но российская армия переоборудовала их и использует для нанесения ударов по гражданским и инфраструктуре в Украине. В частности, Харьков страдал от ракетных ударов этих комплексов в течение первых трех лет российского вторжения.

Двое гражданских пострадали в результате атаки FPV-дрона по автомобилю в селе Пески-Радьковские. Этот населенный пункт находится в прифронтовой зоне – на левом берегу реки Оскол. По данным областной прокуратуры, мужчины 44 и 35 лет ранены и находятся в тяжелом состоянии. Их транспорт уничтожен. Еще одна атака дрона по гражданскому автомобилю произошла в поселке Слатино на Дергачевщине. Начальник местной МВА Вячеслав Задоренко отметил: прилетел FPV на оптоволокне. Обошлось без пострадавших.

Сессию городского совета созывают в Харькове в пятницу, 19 декабря. Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов. Депутаты будут рассматривать 33 вопроса. Главное среди них – бюджет города на 2026 год. Также внесут изменения в ряд программ, продлят действие льгот и налогов, рассмотрят земельные вопросы и т.д. Подробно о принятых решениях смотрите в нашем обзоре завтра.

Приготовление рождественской кутьи в этом году обойдется харьковским хозяйкам дороже, чем в прошлом. Об этом свидетельствует мониторинг цен от мэрии. В целом, стоимость набора продуктов для праздничного блюда выросла на 10 – 20%. Наиболее существенно, по сравнению с прошлым годом, подорожали грецкие орехи – с 220 до 350 гривен за килограмм. Также прибавили в цене мед, рис и булгур. А вот мак и изюм немного подешевели. Готовый набор на кутью будет стоить от 40 до 290 гривен.

Второй день подряд в Харьковской области спасают лебедей. Вчера птицу в Чугуеве освобождали из ледяного плена. А сегодня в ГСЧС порадовали спасением другого пернатого. Он запутался в рыбацкой сетке на пруду в поселке Солоницевка. Распутав птицу, ее выпустили на свободу.

