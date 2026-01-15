Зеленський похвалив Харків; РФ зруйнувала енергооб’єкт – підсумки 15 січня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 січня.

<br />

Президент України Володимир Зеленський відзначив Харків за підготовку енергетики до роботи в умовах російських обстрілів. Напередодні у вечірньому зверненні президент сказав: «У Харкові місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше». Ситуацію в енергетиці країни він назвав надзвичайною та відзначив, що стан НС зафіксують юридично. Зеленський також анонсував послаблення комендантської години на час сильних морозів. Яких саме населених пунктів це торкнеться, ще не відомо.

Великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури сьогодні зруйнували росіяни в передмісті Харкова. Про це заявив мер Ігор Терехов. Серії ударів ворог удень завдав по передмістю. Вибухи чули й у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив, що інформація про постраждалих не надходила. За даними моніторингових каналів, обстрілювали район Пісочина та Солоницівки. Там, зокрема, знаходиться ТЕЦ-5. Терехов запевнив, що профільні фахівці наразі роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки ударів і втримати керованість ситуації. «Ми готувалися до різних сценаріїв», – запевнив Харківський міський голова.

Російська армія пішла в штурм у напрямку на Липці. Сили оборони відбили ворога та знищили близько 70 окупантів. Про це повідомила пресслужба корпусу НГУ «Хартія».

11-річного хлопчика поранив російський дрон на Харківщині. Воєнний злочин стався в селі Волоська Балаклія Куп’янського району. Обласна прокуратура повідомила: у момент «прильоту» дитина каталася на санчатах неподалік свого будинку. У ХОВА відзначили – обов’язкову евакуацію з цього населеного пункту не проводили. Постраждалу дитину доправили до лікарні в Харків, де три години оперували. Зараз хлопчик у реанімації на апараті ШВЛ. Стан дитини – важкий.

Автівку поліціянтів знищив FPV-дрон під час евакуації в Чугуївському районі. За даними ГУ Нацполіції, удар був ввечері 14 січня. Автівка вигоріла. Правоохоронці, які були в ній, вижили. У них гострий стрес.

20-градусні морози йдуть на Харківщину. Поки що йдеться про такі температури вночі. Відповідний прогноз опублікував регіональний центр із гідрометеорології. Згідно з ним до -20 температура може впасти в ніч на понеділок, 19 січня. У вихідні прогнозують до 18 морозу вночі.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 15 січня: