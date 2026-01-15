Зеленский похвалил Харьков; РФ разрушила объект энергетики – итоги 15 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил Харьков за подготовку энергетики для работы в условиях российских обстрелов. Накануне в вечернем обращении президент заявил: «В Харькове местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше». Ситуацию в энергетике страны он назвал чрезвычайной и отметил, что состояние ЧС зафиксируют юридически. Зеленский также анонсировал ослабление комендантского часа во время сильных морозов. Каких именно населенных пунктов это коснется, еще неизвестно.

Большой объект критической энергетической инфраструктуры сегодня разрушили россияне в пригороде Харькова. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Серии ударов враг днем ​​нанес по пригороду. Взрывы слышали и в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что информация о пострадавших не поступала. По данным мониторинговых каналов, обстреливали район Песочина и Солоницевки. Там, в частности, находится ТЭЦ-5. Терехов заверил, что профильные специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов и удержать управляемость ситуации. «Мы готовились к разным сценариям», — заверил Харьковский городской голова.

Русская армия пошла на штурм в направлении к Липцам. Силы обороны отразили врага и уничтожили около 70 оккупантов, сообщила пресс-служба корпуса НГУ «Хартия».

11-летнего мальчика ранил российский дрон в Харьковской области. Военное преступление произошло в селе Волошская Балаклея Купянского района. Областная прокуратура сообщила: в момент «прилета» ребенок катался на санках возле своего дома. В ХОВА отметили – обязательную эвакуацию из этого населённого пункта не проводили. Пострадавшего ребенка доставили в больницу в Харьков, где три часа оперировали. Сейчас мальчик в реанимации на аппарате ИВЛ. Состояние ребенка – тяжелое.

Автомобиль полицейских уничтожил FPV-дрон во время эвакуации в Чугуевском районе. По данным ГУ Нацполиции, удар был вечером 14 января. Авто выгорело. Бывшие в нем правоохранители выжили. У них острый стресс.

20-градусные морозы идут в Харьковскую область. Пока речь идет о таких температурах ночью. Соответствующий прогноз опубликовал региональный центр гидрометеорологии. Согласно ему, до -20 температура может упасть в ночь на понедельник, 19 января. В выходные прогнозируют до 18 мороза ночью.

