Як 5 лютого вимикатимуть світло в Харкові й області: графіки

Суспільство 21:12   04.02.2026
Оксана Якушко
Як 5 лютого вимикатимуть світло в Харкові й області: графіки Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У четвер, 5 лютого, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

1.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.1 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

2.2 00:00-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

3.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.1 02:30-09:30; 13:00-20:00

4.2 02:30-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: «В Україну йде потепління»: чи надовго – прогноз синоптиків

