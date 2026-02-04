Live

Как 5 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 21:12   04.02.2026
Оксана Якушко
В четверг, 5 февраля, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
1.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.1 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
2.2 00:00–06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
3.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.1 02:30-09:30; 13:00–20:00
4.2 02:30-09:30; 13:00–20:00
5.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

Список адресов за очередями — здесь.

