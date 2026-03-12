Полювання на рятувальників, дронна небезпека в Золочеві – підсумки 12 березня
Полювання на рятувальників масштабували росіяни на Харківщині. Через удар по підстанції частина Харкова залишилася без світла. Дорога в Золочів – під контролем мобільних груп ППО ЗСУ. Шляхи в Харкові почали ремонтувати після зими. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 12 березня.
Лише за добу команди ДСНС тричі опинилися під повторними обстрілами росіян
Атаки були в Харкові та селищі Золочів. У Золочеві наслідки найбільш тяжкі – БпЛА «Молния» влучив у пожежну автівку, повідомила обласна прокуратура. Постраждали шестеро співробітників ДСНС. У них вибухові травми та гостра реакція на стрес. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко в етері «Суспільного» уточнив: рятувальники працювали на місці попереднього ворожого удару в центрі Золочева. Двоє з них зараз у лікарні. Техніка, по якій прилетіло, суттєво пошкоджена. Ще один удар знову ж таки стався по Золочеву за три години після цих подій. «Ланцет» влучив у службову автівку, на якій їхали на виклик офіцери-рятувальники громади. Люди не постраждали. У Харкові під повторним ударом були співробітники ДСНС, які прибули на виклик до Київського району вночі. Вони встигли покинути місце, куди згодом прилетіло.
Куди саме прилетіло вночі в Харкові, повідомив мер Ігор Терехов
За його словами, ворог вдарив по трансформаторній підстанції в Київському районі міста. Внаслідок цього без світла залишилися П’ятихатки та частково Олексіївка. Саме тут під повторним ударом були рятувальники, а також співробітники комунальних служб. За оцінками мера, на відновлення електропостачання потрібно близько доби. Також уламки російського БпЛА впали на територію харківського гольфклубу, повідомив його власник Юрій Сапронов. Постраждалих немає.
Дорогу Харків – Золочів відсьогодні взяли під контроль мобільні групи ЗСУ
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Він відзначив, що на цьому шляху зафіксували п’ять випадків атак російських дронів на автівки. Також Укрзалізниця повідомила про скорочення маршрутів електричок на Золочів, що відправляються з Левади. Тепер вони доїжджатимуть лише до зупинки «Соснівка» на півдні від селища. Рішення ухвалили після сьогоднішнього масованого удару безпілотниками по Золочеву. Його атакували «шахеди», «молнии», FPV-дрони та «ланцет». Є руйнації та троє постраждалих.
У Харкові почали весняні ремонти доріг
Поки що латають покриття там, де воно зазнало значних пошкоджень через перепади температури та опади взимку. Міськрада повідомила: співробітники «Шляхрембуду» вже працюють на вулицях: Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Льва Ландау, Дерев’янка, Станіслава Партали та проспекті Аерокосмічному.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Трагедія у Харкові: шестеро дітей провалилися під кригу, двоє з них загинули
Скільки коштують насіння, ґрунт та горщики у Харкові: ціни повідомили в мерії
Ковзанка у Харкові — все: у мерії заявили про завершення сезону через потепління
