Охота на спасателей, дронная опасность в Золочеве — итоги 12 марта

Охоту на спасателей масштабировали россияне в Харьковской области. Из-за удара по подстанции часть Харькова осталась без света. Дорога в Золочев — под контролем мобильных групп ПВО ВСУ. В Харькове дороги начали ремонтировать после зимы. МГ «Объектив» напоминает главные новости 12 марта.

Атаки были в Харькове и поселке Золочев. В Золочеве последствия наиболее тяжелые – БпЛА «Молния» попал в пожарную машину, сообщила областная прокуратура. Пострадали шесть сотрудников ГСЧС. У них взрывные травмы и острая реакция на стресс. Спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко в эфире «Суспільного» уточнил: спасатели работали на месте предыдущего вражеского удара в центре Золочева. Двое из них сейчас в больнице. Техника, по которой прилетело, существенно повреждена. Еще один удар снова же произошел по Золочеву через три часа после этих событий. «Ланцет» попал в служебную машину, на которой ехали на вызов офицеры-спасатели громады. Люди не пострадали. В Харькове под повторным ударом оказались сотрудники ГСЧС, которые прибыли на вызов в Киевский район ночью. Они успели покинуть место, куда впоследствии прилетело.

<br />

По его словам, враг нанес удар по трансформаторной подстанции в Киевском районе города. В результате без света остались Пятихатки и частично Алексеевка. Именно здесь под повторным ударом оказались спасатели, а также сотрудники коммунальных служб. По оценкам мэра, на восстановление электроснабжения потребуется около суток. Также обломки российского БпЛА упали на территорию харьковского гольф-клуба, сообщил его владелец Юрий Сапронов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко. Он отметил, что на этом пути зафиксировали пять случаев атак российских дронов на автомобили. Также «Укрзалізниця» сообщила о сокращении маршрутов электричек на Золочев, отправляющихся с Левады. Теперь они будут доезжать только до остановки «Сосновка» к югу от поселка. Решение приняли после сегодняшнего массированного удара беспилотниками по Золочеву. Его атаковали «Шахеды», «Молнии», FPV-дроны и «Ланцет». Есть разрушения и трое пострадавших.

Пока что латают покрытие там, где оно подверглось значительным повреждениям из-за перепадов температуры и осадков зимой. Горсовет сообщил: сотрудники «Дорремстроя» уже работают на улицах: Полтавский Шлях, Петра Болбочана, Льва Ландау, Деревянко, Станислава Парталы и проспекте Аэрокосмическом.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Трагедия в Харькове: шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли

Сколько стоят семена, почва и горшки в Харькове: цены сообщили в мэрии

Каток в Харькове — все: в мэрии заявили о завершении сезона из-за потепления