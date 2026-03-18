Інтерсіті під питанням, «приліт» по приватному сектору – підсумки 18 березня
Інтерсіті «Київ – Харків» тимчасово їздитиме тільки до Полтави. Російський «шахед» убив чоловіка в Харкові. Золочів палав уночі через атаку БпЛА. Дрон ударив по цивільній автівці. Дрон ударив по цивільній автівці в Харківському районі. Смертельна ДТП сталася на київській трасі. Жителі Харківщини не сплачують свої борги. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 березня.
Інтерсіті з Києва не їде в Харків
Про зміни в русі одного з найпопулярніших поїздів повідомила Укрзалізниця. Обмеження тимчасове. Зараз експреси доїжджають з Києва лише до Полтави. Там харківських пасажирів пересаджують у звичайні, не швидкісні, поїзди зі спальними вагонами. Залізничники відзначили: останніми тижнями через нестачу електрики Інтерсіті між Харковом і Полтавою курсували з резервними тепловозами. Через це запізнення сягали трьох годин. У випадку з вечірнім експресом, він міг приходити до Харкова вже після початку комендантської години. Водночас пасажири в додатку залізниці отримували попередження, що на відрізку між Харковом і Полтавою у вагонах не буде світла та кондиціонування, а вбиральні та буфет не працюватимуть. Тож залізничники пояснили впровадження стикувальних маршрутів занепокоєнням про зручність пасажирів. Пресслужба Укрзалізниці наголосила: «Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи». Повернути київські експреси в Харків планують до кінця березня.
Російський «шахед» убив чоловіка в Харкові
Ще двоє зазнали гострої реакції на стрес, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Згодом до лікарні звернувся 16-річний хлопець із вибуховими пораненнями. Удар припав по околиці міста в Холодногірському районі – поруч з приватним сектором.
Триває безпілотний терор у Золочеві
Вночі селище атакували БпЛА «Герань-2», сказав «Об’єктиву» начальник місцевої військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, поранені склом чоловік і жінка, ще в трьох людей стрес. Повністю знищені два приватні будинки. Внаслідок влучання виникла пожежа, додали в ДСНС. Вогонь охопив 180 кв. м.
Дрон ударив по цивільній автівці в Харківському районі
У Руських Тишках постраждали чоловік і жінка поважного віку. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив, що в них неважкі травми.
Смертельна ДТП сталася на київській трасі, біля села Сніжків Богодухівського району
Водій мікроавтобусу «Фольксваген», що рухався з Харкова в Київ, з’їхав на узбіччя та влетів у стовп. Чоловік загинув на місці. Його 24-річна пасажирка – травмована, вона в лікарні. У ГУ Нацполіції Харківщини відзначили, що причини ДТП ще встановлюють.
Жителі Харківщини не платять свої борги
Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, які проаналізував ресурс «Опендатабот». Станом на початок березня Харківська область – на другому місці в Україні за кількістю проваджень відносно боржників. Найчастіше громадяни не платять штрафи за порушення правил дорожнього руху та адміністративні порушення, а також інші стягнення на користь державного бюджету. Борги за комуналку в розрізі по Україні складають лише близько 9% від усіх проваджень.
Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 23:00;