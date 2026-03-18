Інтерсіті під питанням, «приліт» по приватному сектору – підсумки 18 березня

Інтерсіті «Київ – Харків» тимчасово їздитиме тільки до Полтави. Російський «шахед» убив чоловіка в Харкові. Золочів палав уночі через атаку БпЛА. Дрон ударив по цивільній автівці. Дрон ударив по цивільній автівці в Харківському районі. Смертельна ДТП сталася на київській трасі. Жителі Харківщини не сплачують свої борги. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 18 березня.

Про зміни в русі одного з найпопулярніших поїздів повідомила Укрзалізниця. Обмеження тимчасове. Зараз експреси доїжджають з Києва лише до Полтави. Там харківських пасажирів пересаджують у звичайні, не швидкісні, поїзди зі спальними вагонами. Залізничники відзначили: останніми тижнями через нестачу електрики Інтерсіті між Харковом і Полтавою курсували з резервними тепловозами. Через це запізнення сягали трьох годин. У випадку з вечірнім експресом, він міг приходити до Харкова вже після початку комендантської години. Водночас пасажири в додатку залізниці отримували попередження, що на відрізку між Харковом і Полтавою у вагонах не буде світла та кондиціонування, а вбиральні та буфет не працюватимуть. Тож залізничники пояснили впровадження стикувальних маршрутів занепокоєнням про зручність пасажирів. Пресслужба Укрзалізниці наголосила: «Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи». Повернути київські експреси в Харків планують до кінця березня.

Ще двоє зазнали гострої реакції на стрес, повідомила пресслужба обласної прокуратури. Згодом до лікарні звернувся 16-річний хлопець із вибуховими пораненнями. Удар припав по околиці міста в Холодногірському районі – поруч з приватним сектором.

Вночі селище атакували БпЛА «Герань-2», сказав «Об’єктиву» начальник місцевої військової адміністрації Віктор Коваленко. За його даними, поранені склом чоловік і жінка, ще в трьох людей стрес. Повністю знищені два приватні будинки. Внаслідок влучання виникла пожежа, додали в ДСНС. Вогонь охопив 180 кв. м.

У Руських Тишках постраждали чоловік і жінка поважного віку. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив, що в них неважкі травми.

Водій мікроавтобусу «Фольксваген», що рухався з Харкова в Київ, з’їхав на узбіччя та влетів у стовп. Чоловік загинув на місці. Його 24-річна пасажирка – травмована, вона в лікарні. У ГУ Нацполіції Харківщини відзначили, що причини ДТП ще встановлюють.

Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, які проаналізував ресурс «Опендатабот». Станом на початок березня Харківська область – на другому місці в Україні за кількістю проваджень відносно боржників. Найчастіше громадяни не платять штрафи за порушення правил дорожнього руху та адміністративні порушення, а також інші стягнення на користь державного бюджету. Борги за комуналку в розрізі по Україні складають лише близько 9% від усіх проваджень.

