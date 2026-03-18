Интерсити под вопросом, смертельный удар по частному сектору: итоги 18 марта

Интерсити «Киев — Харьков» временно будет курсировать только до Полтавы. Российский «Шахед» убил мужчину в Харькове. Золочев горел ночью из-за атаки БпЛА. Дрон ударил по гражданскому автомобилю в Харьковском районе. Смертельное ДТП произошло на киевской трассе. Жители Харьковщины не платят свои долги. МГ «Объектив» напоминает главные новости 18 марта.

Об изменениях в движении одного из самых популярных поездов сообщила «Укрзалізниця». Ограничение временное. Сейчас экспрессы доезжают из Киева только до Полтавы. Там харьковских пассажиров пересаживают на обычные, нескоростные поезда со спальными вагонами. Железнодорожники отметили: в последние недели из-за нехватки электричества Интерсити между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами. Из-за этого опоздания достигали трех часов. В случае с вечерним экспрессом он мог прибывать в Харьков уже после начала комендантского часа. В то же время пассажиры в приложении железной дороги получали предупреждение, что на участке между Харьковом и Полтавой в вагонах не будет света и кондиционирования, а туалеты и буфет не будут работать. Поэтому железнодорожники объяснили введение стыковочных маршрутов заботой об удобстве пассажиров. Пресс-служба «Укрзалізниці» подчеркнула: «В настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности». Вернуть киевские экспрессы в Харьков планируют до конца марта.

Еще двое получили острую стрессовую реакцию, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Позже в больницу обратился 16-летний юноша с осколочными ранениями. Удар пришелся на окраину города в Холодногорском районе — рядом с частным сектором.

Ночью поселок атаковали БпЛА «Герань-2», сообщил «Объективу» начальник местной военной администрации Виктор Коваленко. По его данным, осколками стекла ранены мужчина и женщина, еще у трех человек стресс. Полностью уничтожены два частных дома. В результате попадания возник пожар, добавили в ГСЧС. Огонь охватил 180 кв. м.

В Руских Тишках пострадали мужчина и женщина почтенного возраста. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что у них нетяжелые травмы.

Водитель микроавтобуса «Фольксваген», следовавшего из Харькова в Киев, съехал на обочину и врезался в столб. Мужчина погиб на месте. Его 24-летняя пассажирка получила травмы, она находится в больнице. В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили, что причины ДТП еще устанавливают.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, проанализированные ресурсом «Опендатабот». По состоянию на начало марта Харьковская область занимает второе место в Украине по количеству дел в отношении должников. Чаще всего граждане не платят штрафы за нарушение правил дорожного движения и административные правонарушения, а также другие взыскания в пользу государственного бюджета. Долги за коммунальные услуги в разрезе по Украине составляют лишь около 9% от всех производств.

