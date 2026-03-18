Новости Харькова — главное 18 марта: ночью ВС РФ вновь ударили по городу
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:26
Противник активизируется – больше трех десятков боев было на Харьковщине
Утром 18 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение минувших суток россияне атаковали на Харьковщине 31 раз.
На севере области зафиксировали 13 боев в районе Волчанска, Старицы, Лимана, Песчаного и Охримовки. Тем временем на Купянском направлении СОУ сдержали 18 штурмов ВС РФ около Петропавловки, Куриловки, Новоосиново, Глушковки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 286 боевых столкновений. Вчера противник нанес 78 авиационных ударов, сбросил 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7466 дронов-камикадзе и осуществил 3722 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 227 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
07:25
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по Харькову 18 марта в 00:07.
По его информации, под атакой оказался Шевченковский район. Там загорелось складское здание. Городской голова также уточнил, что пострадавших из-за удара нет.
Отметим, тревога в Харькове этой ночью звучала дважды – вначале ее дали в 02:36. Вскоре в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на регион полетели КАБы.
Отбой дали ровно через через час – в 03:36. Однако тихо было недолго – уже в 04:06 тревогу возобновили. Возникла угроза применения баллистики с юга. Через 20 минут, в 04:21, прозвучал отбой.
• Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 08:26;