Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:26

Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині

Вранці 18 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби росіяни атакували на Харківщині 31 раз.

На півночі області зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська, Стариці, Лимана, Піщаного та Охрімівки.

Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ стримали 18 штурмів ЗС РФ біля Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

07:25

Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі

Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Харкову 18 березня о 00:07. За його інформацією, під атакою опинився Шевченківський район. Там спалахнула складська будівля. Міський голова також уточнив, що постраждалих через удар немає.

Зазначимо, тривога в Харкові цієї ночі лунала двічі – спочатку її дали о 02:36. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на регіон полетіли КАБи.

Відбій дали рівно за годину – о 03:36. Однак тихо було недовго – вже о 04:06 тривогу відновили. Виникла загроза застосування балістики з півдня. За 20 хвилин, о 04:21, пролунав відбій.