Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту

Події 08:26   18.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:26

Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині

Вранці 18 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби росіяни атакували на Харківщині 31 раз.

На півночі області зафіксували 13 боїв у районі Вовчанська, Стариці, Лимана, Піщаного та Охрімівки.

Тим часом на Куп’янському напрямку СОУ стримали 18 штурмів ЗС РФ біля Петропавлівки, Курилівки, Новоосинового, Глушківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 286 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинув 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7466 дронів-камікадзе та здійснив 3722 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 227 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

07:25

Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі

Мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» по Харкову 18 березня о 00:07. За його інформацією, під атакою опинився Шевченківський район. Там спалахнула складська будівля. Міський голова також уточнив, що постраждалих через удар немає.

Зазначимо, тривога в Харкові цієї ночі лунала двічі – спочатку її дали о 02:36. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на регіон полетіли КАБи. 

Відбій дали рівно за годину – о 03:36. Однак тихо було недовго – вже о 04:06 тривогу відновили. Виникла загроза застосування балістики з півдня. За 20 хвилин, о 04:21, пролунав відбій.

Читайте також: Сьогодні 18 березня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині
Противник активізується – понад три десятки боїв було на Харківщині
18.03.2026, 08:13
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту
18.03.2026, 08:26
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
Вночі ворог ударив по Харкову, почалася пожежа – деталі
18.03.2026, 07:15
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
П’ятеро людей постраждали в Золочеві через удар БпЛА, вирували пожежі (фото)
18.03.2026, 07:49
Сьогодні 18 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня 2026: яке свято та день в історії
18.03.2026, 06:00
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24

Новини за темою:

17.03.2026
Росіянин у Харкові продавав втечу; удар по “швидкій” – підсумки 17 березня
17.03.2026
Новини Харкова — головне 17 березня: що з цінами у регіоні, вирок навіднику
16.03.2026
Нашестя «шахедів» і смертельний підрив на Харківщині – підсумки 16 березня
16.03.2026
Новини Харкова — головне 16 березня: удари БпЛА, коли завершать опалювальний
15.03.2026
Новини Харкова – головне 15 березня: загинули медики швидкої, інтервали метро


Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 18 березня: вночі ЗС РФ знову вдарили по місту», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 08:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".