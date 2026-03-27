Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку

Події 01:14   27.03.2026
Олена Нагорна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Ракетного удару завдали військові РФ по Харкову

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар по Київському району, є поранені. Невдовзі він уточнив: ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попередили про цілі, що рухалися у напрямку міста (тип не уточнювали). У той же час харків’яни чули вибухи. Інформація про “приліт” оновлюється ТУТ .

Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку
Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку
27.03.2026, 01:14
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов
27.03.2026, 01:35
Кінець опалення та Ектор у полях Харківщини – підсумки 26 березня
Кінець опалення та Ектор у полях Харківщини – підсумки 26 березня
26.03.2026, 23:00
Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹
Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹
26.03.2026, 21:13
До Золочева на Харківщині не курсуватимуть електрички: як скоротили маршрути
До Золочева на Харківщині не курсуватимуть електрички: як скоротили маршрути
26.03.2026, 22:00
Ворота до Харкова: у Хартії розповіли про розстановку сил під Липцями (відео)
Ворота до Харкова: у Хартії розповіли про розстановку сил під Липцями (відео)
26.03.2026, 18:57

Новини за темою:

27.03.2026
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок – Терехов
26.03.2026
Терехов розповів, з якою метою поїхав до Львова (фото)
26.03.2026
Ворожий дрон вдарив по Салтівці: подробиці від Терехова та Синєгубова
23.03.2026
Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці
23.03.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов


