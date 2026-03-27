Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

01:14

Ракетного удару завдали військові РФ по Харкову

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар по Київському району, є поранені. Невдовзі він уточнив: ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок. Інформація про кількість постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Повітряну тривогу оголосили у Харкові о 23:43. Близько 00:30 моніторингові канали попередили про цілі, що рухалися у напрямку міста (тип не уточнювали). У той же час харків’яни чули вибухи. Інформація про “приліт” оновлюється ТУТ .