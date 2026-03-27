Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом

01:14

Ракетный удар нанесли военные РФ по Харькову

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар по Киевскому району, есть раненые. Вскоре он уточнил: ракета попала в многоквартирный жилой дом. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.

Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:43. Около 00:30 мониторинговые каналы предупредили о целях, двигавшихся в направлении города (тип не уточняли). В это же время харьковчане слышали взрывы.