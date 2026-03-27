Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
01:14
Ракетный удар нанесли военные РФ по Харькову
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован удар по Киевскому району, есть раненые. Вскоре он уточнил: ракета попала в многоквартирный жилой дом. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.
Воздушную тревогу объявили в Харькове в 23:43. Около 00:30 мониторинговые каналы предупредили о целях, двигавшихся в направлении города (тип не уточняли). В это же время харьковчане слышали взрывы. Информация о «прилете» обновляется ЗДЕСЬ.
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 01:14;