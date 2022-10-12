РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW

Прямі порівняння із сирійським “сценарієм” Суровікіна приховують той факт, що РФ стикається з зовсім іншими викликами в Україні. РФ не може ще більше “сиріїзувати” війну через те, що їй не вдалося завоювати перевагу у повітрі.