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РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW

Політика 20:09   12.10.2022
ISW
Інститут вивчення війни
РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW

Прямі порівняння із сирійським “сценарієм” Суровікіна приховують той факт, що РФ стикається з зовсім іншими викликами в Україні. РФ не може ще більше “сиріїзувати” війну через те, що їй не вдалося завоювати перевагу у повітрі.

Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;
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Автор: ISW, Інститут вивчення війни

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 20:09;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW".