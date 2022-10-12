РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW
Прямі порівняння із сирійським “сценарієм” Суровікіна приховують той факт, що РФ стикається з зовсім іншими викликами в Україні. РФ не може ще більше “сиріїзувати” війну через те, що їй не вдалося завоювати перевагу у повітрі.Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: isw, війна, Сирия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 20:09;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ не вдасться “сиріїзувати” війну в Україні – ISW".