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РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW

Мир 20:09   12.10.2022
ISW
Институт изучения войны
РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW

Прямые сравнения с сирийским «сценарием» Суровикина скрывают тот факт, что РФ сталкивается с совсем другими вызовами в Украине. РФ не может еще больше «сириизировать» войну из-за того, что ей не удалось завоевать преимущество в воздухе.

Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;
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Автор: ISW, Институт изучения войны

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:09;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW".