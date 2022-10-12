РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW

Прямые сравнения с сирийским «сценарием» Суровикина скрывают тот факт, что РФ сталкивается с совсем другими вызовами в Украине. РФ не может еще больше «сириизировать» войну из-за того, что ей не удалось завоевать преимущество в воздухе.