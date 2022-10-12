РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW
Прямые сравнения с сирийским «сценарием» Суровикина скрывают тот факт, что РФ сталкивается с совсем другими вызовами в Украине. РФ не может еще больше «сириизировать» войну из-за того, что ей не удалось завоевать преимущество в воздухе.Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: isw, война, Сирия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 20:09;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ не удастся «сириизировать» войну в Украине — ISW".