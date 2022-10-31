Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде – Залужний

Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде.