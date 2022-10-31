Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде – Залужний
Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде.
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Ви читали новину: «Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде – Залужний»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 23:34;
Кореспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше…".