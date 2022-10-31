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Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде – Залужний

Політика 23:34   31.10.2022
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ
Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде – Залужний

Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Перемога дається нам дуже важко. Але вона неодмінно буде.

Автор: Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 23:34;

    • Кореспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше…".