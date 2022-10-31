Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет — Залужный
Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности. Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 23:34;
Корреспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4…".