Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет — Залужный

Общество 23:34   31.10.2022
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ
Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет — Залужный

Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности. Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет.

Автор: Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ

Новости по теме:

07:16
Российская армия атаковала границу на северо-востоке от Харькова — Генштаб
07:21
Генштаб ВСУ сообщил об обстреле шести населенных пунктов на Харьковщине
08:37
Без участка на севере от Купянска Сватово противнику не удержать — Машовец
16:10
Кира Найтли озвучила дневник 12-летней харьковчанки, опубликованный в UK
10:29
Валерий Залужный сообщил о гибели экипажа танка, освобождавшего Харьковщину

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Победа дается нам очень тяжело. Но она обязательно будет — Залужный»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 23:34;

    • Корреспондент Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4…".