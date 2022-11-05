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“Вбити Путіна” – нардеп описав просту карту дій для опозиції РФ

Політика 21:14   05.11.2022
Олексій Гончаренко
народний депутат України
“Вбити Путіна” – нардеп описав просту карту дій для опозиції РФ

Насправді для російської опозиції карта дій проста. Не тікати до Європи, а: “убить Путина!” Що робити: шукати військових, шукати політиків, шукати міністрів, які здатні “убить Путина”! Прийшов час не розмов, кава-брейків та втеч до Грузії, Казахстану, Узбекистану чи Європи! Прийшов час революційного терору.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України

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14:36
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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 21:14;

    • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Насправді для російської опозиції карта дій проста. Не тікати до Європи, а: “убить Путина!” Що робити: шукати військових, шукати політиків,…".