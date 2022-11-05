“Вбити Путіна” – нардеп описав просту карту дій для опозиції РФ

Насправді для російської опозиції карта дій проста. Не тікати до Європи, а: “убить Путина!” Що робити: шукати військових, шукати політиків, шукати міністрів, які здатні “убить Путина”! Прийшов час не розмов, кава-брейків та втеч до Грузії, Казахстану, Узбекистану чи Європи! Прийшов час революційного терору.