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«Убить Путина» — нардеп обрисовал простую карту действий для оппозиции РФ

Мир 21:14   05.11.2022
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
«Убить Путина» — нардеп обрисовал простую карту действий для оппозиции РФ

На самом деле, для российской оппозиции карта действий проста. Не убегать в Европу, а убить Путина! Что делать: искать военных, искать политиков, искать министров, которые способны убить Путина! Пришло время не разговоров, кофе-брейков и побегов в Грузию, Казахстан, Узбекистан или Европу! Пришло время революционного террора.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины

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  • Категории: Политика, Украина, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 21:14;

    • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На самом деле, для российской оппозиции карта действий проста. Не убегать в Европу, а убить Путина! Что делать: искать военных,…".