«Убить Путина» — нардеп обрисовал простую карту действий для оппозиции РФ
На самом деле, для российской оппозиции карта действий проста. Не убегать в Европу, а убить Путина! Что делать: искать военных, искать политиков, искать министров, которые способны убить Путина! Пришло время не разговоров, кофе-брейков и побегов в Грузию, Казахстан, Узбекистан или Европу! Пришло время революционного террора.
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Россияне думали, что идут на украинскую землю. Но мы им же тысячу раз говорили, что не НА, а В — Гончаренко
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 21:14;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На самом деле, для российской оппозиции карта действий проста. Не убегать в Европу, а убить Путина! Что делать: искать военных,…".