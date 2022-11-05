«Убить Путина» — нардеп обрисовал простую карту действий для оппозиции РФ

На самом деле, для российской оппозиции карта действий проста. Не убегать в Европу, а убить Путина! Что делать: искать военных, искать политиков, искать министров, которые способны убить Путина! Пришло время не разговоров, кофе-брейков и побегов в Грузию, Казахстан, Узбекистан или Европу! Пришло время революционного террора.