У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається
Фото: Радіо Свобода
Я справді думаю, що він (Путін) стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, що відбувається… ми бачимо нестачу боєприпасів, низький моральний дух, проблем з постачанням, логістикою, цілої низки проблем, з якими вони зіштовхуються
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Ви читали новину: «У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 21:15;
Кореспондент Авріл Хейнс, директорка Національної розвідки США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я справді думаю, що він (Путін) стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі…".