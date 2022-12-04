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У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається

Політика 21:15   04.12.2022
Авріл Хейнс
директорка Національної розвідки США
У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається Фото: Радіо Свобода

Я справді думаю, що він (Путін) стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, що відбувається… ми бачимо нестачу боєприпасів, низький моральний дух, проблем з постачанням, логістикою, цілої низки проблем, з якими вони зіштовхуються

Автор: Авріл Хейнс, директорка Національної розвідки США

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2022 в 21:15;

    • Кореспондент Авріл Хейнс, директорка Національної розвідки США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я справді думаю, що він (Путін) стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі…".