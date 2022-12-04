У розвідці США сумніваються, що в Путіна реальна картина того, що відбувається

Я справді думаю, що він (Путін) стає все більш обізнаним про виклики, з якими зіштовхуються російські військові. Але нам досі не ясно, чи має він на цьому етапі повну картину того, що відбувається… ми бачимо нестачу боєприпасів, низький моральний дух, проблем з постачанням, логістикою, цілої низки проблем, з якими вони зіштовхуються