В разведке США сомневаются, что у Путина реальная картина происходящего

Я действительно думаю, что он (Путин) становится все более осведомленным о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину происходящего… мы видим недостаток боеприпасов, низкий моральный дух, проблемы со снабжением, логистикой, целый ряд проблем, с которыми они сталкиваются.