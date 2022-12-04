В разведке США сомневаются, что у Путина реальная картина происходящего
Фото: Радио Свобода
Я действительно думаю, что он (Путин) становится все более осведомленным о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину происходящего… мы видим недостаток боеприпасов, низкий моральный дух, проблемы со снабжением, логистикой, целый ряд проблем, с которыми они сталкиваются.
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2022 в 21:15;
Корреспондент Аврил Хейнс, директор Национальной разведки США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я действительно думаю, что он (Путин) становится все более осведомленным о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные. Но нам до…".