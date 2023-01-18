Зеленський про загибель Монастирського: “Це не нещасний випадок, це війна”
[Авіакатастрофа у Броварах] – це не нещасний випадок, це війна. Вона не лише на полі бою… Більше нещасних випадків немає, все це — результат війни. Ракети, які б’ють по наших людях, цивільному населенню, загиблі діти… Все це — кожна людина і кожна смерть — це результат війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:17;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "[Авіакатастрофа у Броварах] – це не нещасний випадок, це війна. Вона не лише на полі бою… Більше нещасних випадків немає,…".