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Зеленський про загибель Монастирського: “Це не нещасний випадок, це війна”

Події 20:17   18.01.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський про загибель Монастирського: “Це не нещасний випадок, це війна”

[Авіакатастрофа у Броварах] – це не нещасний випадок, це війна. Вона не лише на полі бою… Більше нещасних випадків немає, все це — результат війни. Ракети, які б’ють по наших людях, цивільному населенню, загиблі діти… Все це — кожна людина і кожна смерть — це результат війни.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Події, Сказано, Україна; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "[Авіакатастрофа у Броварах] – це не нещасний випадок, це війна. Вона не лише на полі бою… Більше нещасних випадків немає,…".