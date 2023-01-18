Зеленський про загибель Монастирського: “Це не нещасний випадок, це війна”

[Авіакатастрофа у Броварах] – це не нещасний випадок, це війна. Вона не лише на полі бою… Більше нещасних випадків немає, все це — результат війни. Ракети, які б’ють по наших людях, цивільному населенню, загиблі діти… Все це — кожна людина і кожна смерть — це результат війни.