Зеленский о гибели Монастырского: «Это не несчастный случай, это война»
[Авиакатастрофа в Броварах] — это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя… Больше несчастных случаев нет, все это результат войны. Ракеты, которые бьют по нашим людям, гражданскому населению, погибшие дети… Все это – каждый человек и каждая смерть – это исход войны.
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- • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 20:17;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "[Авиакатастрофа в Броварах] — это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя… Больше несчастных случаев нет,…".