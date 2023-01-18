Зеленский о гибели Монастырского: «Это не несчастный случай, это война»

[Авиакатастрофа в Броварах] — это не несчастный случай, это война. Она не только на поле боя… Больше несчастных случаев нет, все это результат войны. Ракеты, которые бьют по нашим людям, гражданскому населению, погибшие дети… Все это – каждый человек и каждая смерть – это исход войны.