Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ

Знаєте, що найжахливіше у відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю? Більшість росіян схвалять цю жорстокість та попросять добавки! Адже ментальність народу сучасної росії – це надзвичайна і моторошна суміш з імперіалізму, на основі якого замішаний совок, густо присмаченого гіпертрофованою формою православ’я та пекучою порцією ІДІЛ… Так, так, сучасній Росії дуже близька ІДІЛ.