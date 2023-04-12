Live
  • Середа 12.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.88
    • 🟢

Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ

Події 08:59   12.04.2023
Олександр Коваленко
військово-політичний оглядач групи "ІС"
Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ

Знаєте, що найжахливіше у відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю? Більшість росіян схвалять цю жорстокість та попросять добавки! Адже ментальність народу сучасної росії – це надзвичайна і моторошна суміш з імперіалізму, на основі якого замішаний совок, густо присмаченого гіпертрофованою формою православ’я та пекучою порцією ІДІЛ… Так, так, сучасній Росії дуже близька ІДІЛ.

Автор: Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС"

Новини за темою:

11:25
Полоненому воїну ЗСУ відрізали голову: Зеленський заявив, що це Росія як є
11:23
“Радий, що Харків прийшли звільняти”: викрили шанувальника “руського миру”
10:51
Дістанемо з-під землі – СБУ шукає злочинців, які відрізали голову воїну ЗСУ
08:59
Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ
12:19
В Україні вирішили, що чекає на росіян і власність у Криму після деокупації

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаєте, що найжахливіше у відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю? Більшість росіян схвалять цю жорстокість та попросять…".