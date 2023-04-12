Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ
Знаєте, що найжахливіше у відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю? Більшість росіян схвалять цю жорстокість та попросять добавки! Адже ментальність народу сучасної росії – це надзвичайна і моторошна суміш з імперіалізму, на основі якого замішаний совок, густо присмаченого гіпертрофованою формою православ’я та пекучою порцією ІДІЛ… Так, так, сучасній Росії дуже близька ІДІЛ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Суміш імперіалізму, православ’я та ІДІЛ – оглядач про ментальність РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 08:59;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "ІС" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Знаєте, що найжахливіше у відео, на якому російські окупанти відрізають голову полоненому українцю? Більшість росіян схвалять цю жорстокість та попросять…".