Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ

Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят добавки! Ведь ментальность народа современной россии — это дичайшая и жутчайшая смесь из империализма, на основе которого замешан совок, густо сдобренного гипертрофированной формой православия и жгучей порцией ИГИЛ… Да, да, современной россии очень близко ИГИЛ.