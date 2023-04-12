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Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ

Мир 08:59   12.04.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель группы "ИС"
Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ Фото: кадр из видео

Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят добавки! Ведь ментальность народа современной россии — это дичайшая и жутчайшая смесь из империализма, на основе которого замешан совок, густо сдобренного гипертрофированной формой православия и жгучей порцией ИГИЛ… Да, да, современной россии очень близко ИГИЛ.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС"

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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят…".