Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ
Фото: кадр из видео
Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят добавки! Ведь ментальность народа современной россии — это дичайшая и жутчайшая смесь из империализма, на основе которого замешан совок, густо сдобренного гипертрофированной формой православия и жгучей порцией ИГИЛ… Да, да, современной россии очень близко ИГИЛ.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Смесь империализма, православия и ИГИЛ — обозреватель о ментальности РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 08:59;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "ИС" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Знаете, что самое ужасное в видео, на котором российские оккупанты отрезают голову пленному украинцу? Большинство россиян одобрят эту жестокость и попросят…".