Гра “на нічию” у війні – дуже серйозний виклик – Клімкін

Гра частин західного і незахідного світів “на нічию” (у війні РФ проти України – Ред.) – дуже серйозний виклик. Його не можна відбити за допомогою емоцій, тут потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим.