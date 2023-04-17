Гра “на нічию” у війні – дуже серйозний виклик – Клімкін
Гра частин західного і незахідного світів “на нічию” (у війні РФ проти України – Ред.) – дуже серйозний виклик. Його не можна відбити за допомогою емоцій, тут потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим.
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Ви читали новину: «Гра “на нічию” у війні – дуже серйозний виклик – Клімкін»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 12:09;
Кореспондент Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гра частин західного і незахідного світів “на нічию” (у війні РФ проти України – Ред.) – дуже серйозний виклик. Його…".