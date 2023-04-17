Игра «на ничью» в войне — очень серьезный вызов — Климкин

Игра частей западного и не западного миров «на ничью» (в войне РФ против Украины – Ред.) – очень серьезный вызов. Его нельзя отразить с помощью эмоций, здесь нужны аргументы, что мир при победе Украины будет более безопасным и прогнозируемым.