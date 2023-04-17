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Игра «на ничью» в войне — очень серьезный вызов — Климкин

Мир 12:09   17.04.2023
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
Игра «на ничью» в войне — очень серьезный вызов — Климкин

Игра частей западного и не западного миров «на ничью» (в войне РФ против Украины – Ред.) – очень серьезный вызов. Его нельзя отразить с помощью эмоций, здесь нужны аргументы, что мир при победе Украины будет более безопасным и прогнозируемым.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 12:09;

    • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игра частей западного и не западного миров «на ничью» (в войне РФ против Украины – Ред.) – очень серьезный вызов.…".