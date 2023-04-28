Неадекватність та закомлексованість цілої нації – Єрмак про ракетний удар РФ
Мінубивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:38;
Кореспондент Андрій Єрмак, глава Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінубивства рф радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та…".