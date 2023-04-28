Неадекватность и закомлексованность целой нации — Ермак о ракетном ударе РФ
Минубийства рф радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:38;
Корреспондент Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минубийства рф радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов…".