У Пригожина хороші сценаристи – Береза оцінив відео ватажка “Вагнера”
У Пригожина хороші сценаристи. Його емоції штучні, а переживання за вагнерівців фальшиві. Вони для нього видатковий матеріал і джерело заробітку… Мета – звалити військову верхівку або хоча б посунути Шойгу та Герасимова, а отже отримати доступ до фінансових потоків. Пригожин воює лише за гроші та владу, а решта його не цікавить.
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Ви читали новину: «У Пригожина хороші сценаристи – Береза оцінив відео ватажка “Вагнера”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:47;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пригожина хороші сценаристи. Його емоції штучні, а переживання за вагнерівців фальшиві. Вони для нього видатковий матеріал і джерело заробітку……".