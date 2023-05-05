У Пригожина хороші сценаристи – Береза оцінив відео ватажка “Вагнера”

У Пригожина хороші сценаристи. Його емоції штучні, а переживання за вагнерівців фальшиві. Вони для нього видатковий матеріал і джерело заробітку… Мета – звалити військову верхівку або хоча б посунути Шойгу та Герасимова, а отже отримати доступ до фінансових потоків. Пригожин воює лише за гроші та владу, а решта його не цікавить.