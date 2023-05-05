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У Пригожина хороші сценаристи – Береза оцінив відео ватажка “Вагнера”

Політика 11:47   05.05.2023
Борислав Береза
екснардеп
У Пригожина хороші сценаристи – Береза оцінив відео ватажка “Вагнера”

У Пригожина хороші сценаристи. Його емоції штучні, а переживання за вагнерівців фальшиві. Вони для нього видатковий матеріал і джерело заробітку… Мета – звалити військову верхівку або хоча б посунути Шойгу та Герасимова, а отже отримати доступ до фінансових потоків. Пригожин воює лише за гроші та владу, а решта його не цікавить.

Автор: Борислав Береза, екснардеп

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пригожина хороші сценаристи. Його емоції штучні, а переживання за вагнерівців фальшиві. Вони для нього видатковий матеріал і джерело заробітку……".