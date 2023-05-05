У Пригожина хорошие сценаристы — Береза оценил видео главаря «Вагнера»
У Пригожина хорошие сценаристы. Его эмоции искусственны, а переживания за вагнеровцев фальшивы. Они для него расходный материал и источник заработка… Цель — свалить военную верхушку или хотя бы подвинуть Шойгу и Герасимова, а значит получить доступ к финансовым потокам. Пригожин воюет лишь за деньги и власть, а все остальное его не интересует.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:47;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У Пригожина хорошие сценаристы. Его эмоции искусственны, а переживания за вагнеровцев фальшивы. Они для него расходный материал и источник заработка……".