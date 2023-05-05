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У Пригожина хорошие сценаристы — Береза оценил видео главаря «Вагнера»

Мир 11:47   05.05.2023
Борислав Береза
экс-нардеп
У Пригожина хорошие сценаристы — Береза оценил видео главаря «Вагнера»

У Пригожина хорошие сценаристы. Его эмоции искусственны, а переживания за вагнеровцев фальшивы. Они для него расходный материал и источник заработка… Цель — свалить военную верхушку или хотя бы подвинуть Шойгу и Герасимова, а значит получить доступ к финансовым потокам. Пригожин воюет лишь за деньги и власть, а все остальное его не интересует.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У Пригожина хорошие сценаристы. Его эмоции искусственны, а переживания за вагнеровцев фальшивы. Они для него расходный материал и источник заработка……".